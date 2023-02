„Falsche“ Covid-Hilfe: So viel wurde zurückgezahlt

Mehr als 100.000 Anträge abgelehnt

Die COFAG hat nach eigenen Angaben bis Anfang Februar mehr als 1,3 Millionen Zuschussanträge in Höhe von rund 14,6 Milliarden Euro an 235.000 heimische Betriebe ausbezahlt. Nach „eingehender Prüfung“ seien in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 103.510 Anträge im Ausmaß von 656 Millionen Euro abgelehnt worden. Zudem hätten Betragskorrekturen weitere Einsparungen von rund 287 Millionen Euro gebracht. Das sei bis Ende des Vorjahres bei 20.401 Anträgen der Fall gewesen.