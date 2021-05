Größtenteils geheim: Die Liste der Corona-Hilfen

Ende dieser Woche sollte zumindest bei den größeren Empfängern der Hilfsgelder erstes Licht ins Dunkel kommen. Am Mittwoch hatte die Bundesregierung angekündigt, dass Unternehmen, die im Jahr 2020 Unterstützungen in Höhe von mehr als 100.000 Euro erhalten haben, ab Donnerstag in der Förderdatenbank der EU öffentlich gemacht werden - damit erfülle man geltendes EU-Recht.