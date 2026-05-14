Vize tritt zurück: Politik, die zur Belastung wird

Rechnungen zeigen etwa: Für eine „Bäderreise“ im Frühjahr 2023 wurde ein Audi A6 gemietet, um zwei Kommissionsmitglieder vom Flughafen Bremen nach Amsterdam zu bringen – 749,66 Euro brutto. Die Übernachtung im „Motel One Amsterdam“ kostete 434,70 Euro brutto. Am Flughafen München im „Dallmayr“ konsumierten die städtischen Kommissionsmitglieder unter anderem: zwei Weißwürste (13,90 Euro), ein dazu passendes „Helles“ und man höre und staune russischen Kaviar der Marke „Siberian Malossol“ um 35 Euro sowie einen Lugana-Weißwein um 45 Euro. All das – und unzählige weitere Posten – auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger, die bis heute auf ein Schwimmbad in Wörgl warten.