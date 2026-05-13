20-Jähriger prallte in Galerie frontal gegen Säule

Pech für einen einheimischen Autolenker auf dem Weg vom 2000 Meter hoch gelegenen Kühtai (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) ins Tal. In einer Galerie verlor er die Kontrolle über den Pkw, dann wurde es heftig ...
Der 20-jährige Einheimische lenkte seinen Pkw auf der Sellrainstraße von Kühtai kommend in Fahrtrichtung talauswärts. Auf Höhe der Rauheneckgalerie verlor er die Kontrolle über das Auto und geriet ins Schleudern.
Zuerst links gegen Wand
In weiterer Folge kollidierte der Pkw zunächst linksseitig mit der Betonwand der Galerie und anschließend frontal mit einer rechtsseitig befindlichen Betonsäule. Durch die Kollision drehte sich das Fahrzeug um ca. 180 Grad und kam schlussendlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.
Selbst die Polizei alarmiert
Der Mann konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und setzte vorschriftsmäßig die Polizei in Kenntnis. Er war verletzt, konnte sich aber selbstständig zu einem Arzt begeben. Weitere Personen oder Fahrzeuge waren am Verkehrsunfall nicht beteiligt.
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