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Marquez's Heavy Crash

Jorge Martin takes the sprint win at Le Mans

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09.05.2026 05:13
Jorge Martin wins the sprint race at Le Mans.
Jorge Martin wins the sprint race at Le Mans.(Bild: EPA/YOAN VALAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jorge Martin claimed victory in the Le Mans Sprint Race thanks to an outstanding start. Francesco Bagnaia took second place, and Marco Bezzecchi rounded out the podium in third. Marc Marquez suffered a serious crash one lap before the finish but remained uninjured.

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Spanish Aprilia rider Jorge Martin won the MotoGP Sprint at Le Mans on Saturday. After 13 laps, the former world champion comfortably prevailed over Francesco Bagnaia on Ducati and his teammate Marco Bezzecchi, who continues to lead him in the World Championship standings. KTM rider Pedro Acosta finished fourth.

The final results:

Marquez crash
World champion Marc Marquez suffered a spectacularcrashin the closing stages and limped back to the pits afterward. The Grand Prix follows on Sunday.

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