Marquez's Heavy Crash
Jorge Martin takes the sprint win at Le Mans
Jorge Martin claimed victory in the Le Mans Sprint Race thanks to an outstanding start. Francesco Bagnaia took second place, and Marco Bezzecchi rounded out the podium in third. Marc Marquez suffered a serious crash one lap before the finish but remained uninjured.
Spanish Aprilia rider Jorge Martin won the MotoGP Sprint at Le Mans on Saturday. After 13 laps, the former world champion comfortably prevailed over Francesco Bagnaia on Ducati and his teammate Marco Bezzecchi, who continues to lead him in the World Championship standings. KTM rider Pedro Acosta finished fourth.
The final results:
Marquez crash
World champion Marc Marquez suffered a spectacularcrashin the closing stages and limped back to the pits afterward. The Grand Prix follows on Sunday.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.