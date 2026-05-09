NEOS: „Wir wollen die Gemeinden retten!“

Gemeinden „mit dem Rücken zur Wand“

„Immer mehr Gemeinden stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Wenn wir wollen, dass es weiterhin ein gutes Angebot für die Menschen gibt – von der Kinderbetreuung bis hin zu einem aktiven Gemeindeleben in einem belebten Ortskern -, müssen wir jetzt handeln. Das ist auf Dauer nur möglich, wenn wir Strukturen erneuern, Zusammenarbeit und Zusammenlegungen fördern und dort sparen, wo es sinnvoll ist: in der Verwaltung statt bei den Menschen“, betont NEOS-Landesparteivorsitzende Indra Collini.