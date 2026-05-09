Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landesparteitag

NEOS: „Wir wollen die Gemeinden retten!“

Niederösterreich
09.05.2026 15:10
NEOS luden in Niederösterreich zum Landesparteitag in die Burg Perchtoldsdorf.
NEOS luden in Niederösterreich zum Landesparteitag in die Burg Perchtoldsdorf.(Bild: NOES-NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Die ersten Weichen für die Landtagswahl 2028 stellten NEOS in Niederösterreich. Das erklärte Ziel: „Wir wollen die heimischen Gemeinden retten“. Ein Drei-Punkte-Plan wurde beschlossen...

0 Kommentare

Am Landesparteitag der NEOS Niederösterreich in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling sind heute die ersten inhaltlichen Weichen für die Landtagswahl 2028 gestellt worden. Mit 98,28 Prozent Zustimmung haben die Mitglieder einen Leitantrag zur „Gemeinde der Zukunft“ beschlossen.

Ortskerne, Entwicklung und Zusammenarbeit
Im Zentrum des Antrags steht das Ziel, Gemeinden durch Strukturerneuerungen langfristig lebenswert und handlungsfähig zu halten. Konkret setzen NEOS dabei auf drei Schwerpunkte: die Belebung von Ortskernen, eine moderne Raum- und Gemeindeentwicklung mit Fokus auf Innenentwicklung statt weiterer Zersiedelung sowie mehr Zusammenarbeit zwischen Gemeinden – bis hin zu freiwilligen Fusionen, die in Pilotprojekten erprobt werden sollen.

Gemeinden „mit dem Rücken zur Wand“
„Immer mehr Gemeinden stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Wenn wir wollen, dass es weiterhin ein gutes Angebot für die Menschen gibt – von der Kinderbetreuung bis hin zu einem aktiven Gemeindeleben in einem belebten Ortskern -, müssen wir jetzt handeln. Das ist auf Dauer nur möglich, wenn wir Strukturen erneuern, Zusammenarbeit und Zusammenlegungen fördern und dort sparen, wo es sinnvoll ist: in der Verwaltung statt bei den Menschen“, betont NEOS-Landesparteivorsitzende Indra Collini.

Wiederkehr für Lehrplanreform
Eröffnet wurde der Landesparteitag von Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Er gab den Mitgliedern einen Überblick über bisherige Reformschritte in Regierungsverantwortung – allen voran im Bildungswesen. Eingegangen ist er dabei etwa auf die Lehrplanreform. So sei es notwendig, dass Schulen und Lehrpläne auf die veränderte Welt reagieren, um Kinder bestmöglich auf ihr Leben vorzubereiten. Ferner warb Wiederkehr auch für die Reformpartnerschaft – sie sei das Instrument, um Veränderungen zu ermöglichen und den Föderalismus auf zukunftsfitte Beine zu stellen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
09.05.2026 15:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
299.287 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
240.300 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
106.318 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
862 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
681 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
554 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf