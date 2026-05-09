NEOS: „Wir wollen die Gemeinden retten!“

Die ersten Weichen für die Landtagswahl 2028 stellten NEOS in Niederösterreich. Das erklärte Ziel: „Wir wollen die heimischen Gemeinden retten“. Ein Drei-Punkte-Plan wurde beschlossen...
Am Landesparteitag der NEOS Niederösterreich in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling sind heute die ersten inhaltlichen Weichen für die Landtagswahl 2028 gestellt worden. Mit 98,28 Prozent Zustimmung haben die Mitglieder einen Leitantrag zur „Gemeinde der Zukunft“ beschlossen.
Ortskerne, Entwicklung und Zusammenarbeit
Im Zentrum des Antrags steht das Ziel, Gemeinden durch Strukturerneuerungen langfristig lebenswert und handlungsfähig zu halten. Konkret setzen NEOS dabei auf drei Schwerpunkte: die Belebung von Ortskernen, eine moderne Raum- und Gemeindeentwicklung mit Fokus auf Innenentwicklung statt weiterer Zersiedelung sowie mehr Zusammenarbeit zwischen Gemeinden – bis hin zu freiwilligen Fusionen, die in Pilotprojekten erprobt werden sollen.
Gemeinden „mit dem Rücken zur Wand“
„Immer mehr Gemeinden stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Wenn wir wollen, dass es weiterhin ein gutes Angebot für die Menschen gibt – von der Kinderbetreuung bis hin zu einem aktiven Gemeindeleben in einem belebten Ortskern -, müssen wir jetzt handeln. Das ist auf Dauer nur möglich, wenn wir Strukturen erneuern, Zusammenarbeit und Zusammenlegungen fördern und dort sparen, wo es sinnvoll ist: in der Verwaltung statt bei den Menschen“, betont NEOS-Landesparteivorsitzende Indra Collini.
Wiederkehr für Lehrplanreform
Eröffnet wurde der Landesparteitag von Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Er gab den Mitgliedern einen Überblick über bisherige Reformschritte in Regierungsverantwortung – allen voran im Bildungswesen. Eingegangen ist er dabei etwa auf die Lehrplanreform. So sei es notwendig, dass Schulen und Lehrpläne auf die veränderte Welt reagieren, um Kinder bestmöglich auf ihr Leben vorzubereiten. Ferner warb Wiederkehr auch für die Reformpartnerschaft – sie sei das Instrument, um Veränderungen zu ermöglichen und den Föderalismus auf zukunftsfitte Beine zu stellen.
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