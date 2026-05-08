Following a scandal during training
Real Madrid is now expected to hand down this historic penalty
Federico Valverde and Aurelien Tchouameni are likely to face a hefty fine following their altercation in training. Transfer expert Fabrizio Romano even writes that the duo will receive the “largest fine in club history.”
“A hefty fine awaits both players—the largest ever in Real Madrid history,” writes Romano, citing “Onda Cero.”
According to the expert, no sporting sanctions have been confirmed at this stage. Tchouameni has already returned to training with the team, while Valverde will miss “El Clásico” due to the injury he sustained.
Statement from Valverde
Valverde “Yesterday, I had an incident with a teammate during training. The exhaustion from competition and frustration made everything seem blown out of proportion,” Valverde himself has since commented on the incident.
However, he denied claims that a fight had broken out: “At no point did my teammate hit me, nor did I hit him.” He said he sustained the injury without any external influence. Additionally, the Uruguayan international apologized to the entire club.
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