Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw

Erheblich alkoholisiert setzte sich in der Nacht auf Samstag ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz hinters Steuer seines Wagens und raste laut Polizei über die Pyhrnautobahn. Beim Überholen kollidierte er mit einem ungarischen Pkw, in dem zwei Personen saßen. Durch den Aufprall geriet das Auto der Ungarn in Vollbrand – und brannte noch dazu komplett aus, die beiden Insassen konnten sich nicht aus den Flammen befreien und verbrannten hilflos.