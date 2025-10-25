Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw

Schrecklicher Unfall in der Nacht auf Samstag auf der Pyhrnautobahn bei Lebring (Steiermark). Ein Alko-Lenker (38), der noch dazu viel zu schnell unterwegs war, prallte in einen Wagen aus Ungarn. Der Pkw brannte komplett aus, zwei Menschen starben.
Erheblich alkoholisiert setzte sich in der Nacht auf Samstag ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz hinters Steuer seines Wagens und raste laut Polizei über die Pyhrnautobahn. Beim Überholen kollidierte er mit einem ungarischen Pkw, in dem zwei Personen saßen. Durch den Aufprall geriet das Auto der Ungarn in Vollbrand – und brannte noch dazu komplett aus, die beiden Insassen konnten sich nicht aus den Flammen befreien und verbrannten hilflos.
Obduktion angeordnet
Der 38-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen. Für die Aufräum- und Bergearbeiten musste die A9 für den gesamten Verkehr vorübergehend gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen sowie Spurensicherung sind laut Polizei-Sprecher Markus Lamb noch im Gang.
Seitens der Staatsanwaltschaft Graz wurde die Obduktion der Leichen angeordnet, wodurch unter anderem die Identität der beiden festgestellt werden soll. Ein Sachverständiger wurde zudem beauftragt, um den genauen Unfallhergang zu eruieren.
