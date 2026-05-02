Wer kennt Gerd? Steirer (87) sucht Kindheitsfreund

Vor 30 Jahren wiedergesehen

Inzwischen hat Waldhaus die Stadt hinter sich gelassen, ist verheiratet, hat drei Kinder und sechs Enkelkinder, wohnt in Gutenberg an der Raabklamm und singt im Chor. Was ihn bis heute ärgert: Vor etwa 30 Jahren liefen sich die beiden Kindheitsfreunde zufällig über den Weg – Waldhaus verpasste es aber, nach seinen Kontaktdaten zu fragen.