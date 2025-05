Hasardieren bei mündlicher Matura kann schiefgehen

Nach den schriftlichen Klausurarbeiten und den mündlichen Kompensationsprüfungen stehen ab Juni die mündlichen Maturaprüfungen an. Auch bei ihnen wird die Jahresnote des jeweiligen Prüfungsfaches mit 50 Prozent in die Matura-Gesamtbeurteilung einbezogen. Wer also im gewählten Fach ein „Sehr gut“, „Gut“ oder „Befriedigend“ im Jahreszeugnis hat, kann durchaus locker zur mündlichen Matura antreten. Denn selbst im Falle einer negativen Prüfungsbeurteilung ergibt sich in der Zusammenschau dann eine positive Maturanote.