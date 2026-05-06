Ein flottes Kunstwerk für den „Bikepark“

Am 15. Mai wird losgeradelt: Der Alpen-Bikepark Schneeberg/Losenheim lockt nach einjähriger Bauzeit mit mehr als zwölf Kilometern Trails und Lines sowie einem Riders Playground. Zeitgerecht davor lüftete der anerkannte Künstler VOKA ein Geheimnis.
Zeitgerecht vor der Eröffnung wurde nun ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet. Der Puchberger Künstler VOKA hat in den vergangenen Wochen an einem besonderen Kunstwerk eines Bikers gearbeitet, das nun im Beisein von LH-Stellvertreter Udo Landbauer und den NÖVOG-Geschäftsführern Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl enthüllt wurde.
Unverwechselbarer Malstil
Kraftvolle Farben und markante Pinselstriche bündeln in seinem Werk die Energie auf Leinwand, die viele Biker verspüren, wenn sie einen Trail befahren. Mit seinem unverwechselbaren Malstil hält VOKA die Dynamik des Augenblicks fest wie kein Zweiter.
„Ich freue mich sehr, dass wir den international anerkannten und zugleich regional verwurzelten Puchberger Künstler VOKA für dieses Projekt gewinnen konnten. Dieses Meisterwerk spürt man. Kraft, Tempo, Adrenalin, genau das, was Biker auf den Trails erleben“, informiert Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Das Sujet wird ab der Eröffnung am 15. Mai im Bikepark zu sehen sein. Es soll ein Stück Identität für alle sein, die diesen Sport lieben und leben.
Gute Nachricht für VOKA-Fans: Eine limitierte Anzahl an Kunstdrucken des „Bikers“ wird zur Eröffnung des Alpen Bikeparks Schneeberg in den Verkauf gelangen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.