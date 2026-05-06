Ein flottes Kunstwerk für den „Bikepark“

„Ich freue mich sehr, dass wir den international anerkannten und zugleich regional verwurzelten Puchberger Künstler VOKA für dieses Projekt gewinnen konnten. Dieses Meisterwerk spürt man. Kraft, Tempo, Adrenalin, genau das, was Biker auf den Trails erleben“, informiert Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Das Sujet wird ab der Eröffnung am 15. Mai im Bikepark zu sehen sein. Es soll ein Stück Identität für alle sein, die diesen Sport lieben und leben.