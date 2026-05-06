Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

VOKA am Schneeberg

Ein flottes Kunstwerk für den „Bikepark“

Niederösterreich
06.05.2026 09:10
Künstler VOKA, Landesvize Udo Landbauer (rechts) und Puchbergs Bürgermeister Christian Dungl ...
Künstler VOKA, Landesvize Udo Landbauer (rechts) und Puchbergs Bürgermeister Christian Dungl (links) mit dem ausdrucksstarken neuen Symbol für den Bikepark.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Am 15. Mai wird losgeradelt: Der Alpen-Bikepark Schneeberg/Losenheim lockt nach einjähriger Bauzeit mit mehr als zwölf Kilometern Trails und Lines sowie einem Riders Playground. Zeitgerecht davor lüftete der anerkannte Künstler VOKA ein Geheimnis.

0 Kommentare

 Zeitgerecht vor der Eröffnung wurde nun ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet. Der Puchberger Künstler VOKA hat in den vergangenen Wochen an einem besonderen Kunstwerk eines Bikers gearbeitet, das nun im Beisein von LH-Stellvertreter Udo Landbauer und den NÖVOG-Geschäftsführern Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl enthüllt wurde.

Unverwechselbarer Malstil
Kraftvolle Farben und markante Pinselstriche bündeln in seinem Werk die Energie auf Leinwand, die viele Biker verspüren, wenn sie einen Trail befahren. Mit seinem unverwechselbaren Malstil hält VOKA die Dynamik des Augenblicks fest wie kein Zweiter.

„Ich freue mich sehr, dass wir den international anerkannten und zugleich regional verwurzelten Puchberger Künstler VOKA für dieses Projekt gewinnen konnten. Dieses Meisterwerk spürt man. Kraft, Tempo, Adrenalin, genau das, was Biker auf den Trails erleben“, informiert Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Das Sujet wird ab der Eröffnung am 15. Mai im Bikepark zu sehen sein. Es soll ein Stück Identität für alle sein, die diesen Sport lieben und leben.

Gute Nachricht für VOKA-Fans: Eine limitierte Anzahl an Kunstdrucken des „Bikers“ wird zur Eröffnung des Alpen Bikeparks Schneeberg in den Verkauf gelangen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
06.05.2026 09:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
160.331 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
123.236 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
119.464 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
1989 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
752 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Kolumnen
Sie finden immer neue Wege, ihren Leuten zu helfen
671 mal kommentiert
Quer durch alle Parteien gibt es Mitleid für den „Gust“ – kein Wunder ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf