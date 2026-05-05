Denies the allegations
HiPP Scandal: Suspect (39) in Custody
A decision has now been reached in the “HiPP poisoning case”: On Tuesday, the 39-year-old suspect was remanded in custody due to the risk of tampering with evidence and flight. The man continues to deny all allegations surrounding the poisoned baby food.
As reported, several jars of baby food are said to have been laced with poison and seized in supermarkets in the Czech Republic, Burgenland, and Austria (one of them is still in circulation in Austria).
Rat poison seized
During a search of the 39-year-old’s apartment, rat poison was among the items seized, and the navigation system of his Range Rover was also analyzed.
Overwhelming evidence
Data from his smartwatch could also play a role. However, the accused intends to use it to prove his innocence. The evidence gathered by the “Soko Glas” investigators is likely to be overwhelming, though.
After days of surveillance, the raid took place last Saturday at the luxurious apartment—with a Spar supermarket just a stone’s throw away. According to reports, the baby food in question was purchased there, an insider told the “Krone.”
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