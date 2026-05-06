Tanzen für den guten Zweck beim Dobnerball

Am Samstag, den 9. Mai 2026, öffnet das Kulturhaus Hirtenberg seine Pforten für den Ball der Tanzschule Dobner mit dem besonderen Motto „Tanzen für den guten Zweck!“.
Mit dabei ist der „DISCO FEVER“-Floor. Michael Müller, PR-Profi und Veranstalter und David Wilson, Erfinder von „Baden in Weiß“ bilden ein unschlagbares Duo. Sie verwandeln die Disco in eine einzigartige Clubbing-Location und es heißt „Tanzen für den guten Zweck!“.
Für die beste Musik aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren sorgt Cinderella tanzt-DJ David Wilson.
Der Reinerlös der „Disco Fever“-Tickets kommt dem Verein Familiennetzwerk Down-Syndrom zugute. Die Tickets sind um € 18,-- im Vorverkauf in der Tanzschule Dober erhältlich sowie unter oeticket.com
Beginn ist um 21 Uhr.
Gäste, die zusätzlich den Ballsaal der Tanzschule Dobner besuchen möchten, können ihr Ticket vor Ort upgraden.
Dresscode: Dress to impress!
Alle Infos finden Sie auf www.tanzschule-dobner.at
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