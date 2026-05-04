Drei Verletzte bei Auffahrunfall im Ennstal

Eine 42-jährige Obersteirerin war am Sonntag kurz nach 16 Uhr mit ihrem Auto auf der Ennstalbundesstraße unterwegs. Im Gemeindegebiet von Haus musste die Frau aufgrund des Verkehrs abbremsen. Ein nach ihr fahrender Steirer (39, aus dem Bezirk Graz-Umgebung) konnte noch rechtzeitig bremsen, ein 23-jähriger Oberösterreicher schaffte es aber nicht mehr. Er prallte mit der Front seines Pkw in das Heck des 39-Jährigen – dessen Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum ins Fahrzeug der 42-Jährigen geschoben.