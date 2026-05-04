Drei Verletzte bei Auffahrunfall im Ennstal

Schwerer Verkehrsunfall im Ennstal: Auf der B320 kam es Sonntagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen wurden dabei verletzt.
Eine 42-jährige Obersteirerin war am Sonntag kurz nach 16 Uhr mit ihrem Auto auf der Ennstalbundesstraße unterwegs. Im Gemeindegebiet von Haus musste die Frau aufgrund des Verkehrs abbremsen. Ein nach ihr fahrender Steirer (39, aus dem Bezirk Graz-Umgebung) konnte noch rechtzeitig bremsen, ein 23-jähriger Oberösterreicher schaffte es aber nicht mehr. Er prallte mit der Front seines Pkw in das Heck des 39-Jährigen – dessen Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum ins Fahrzeug der 42-Jährigen geschoben.
Die Insassen der beiden vorderen Fahrzeuge blieben unverletzt. Im Auto des Oberösterreichers wurden allerdings insgesamt drei Personen verletzt und vom Roten Kreuz ins Diakonissenkrankenhaus Schladming gebracht. An den beiden hinteren Fahrzeugen dürfte laut Polizei Totalschaden entstanden sein, das Fahrzeug der 42-Jährigen wurde nur leicht beschädigt. Die B320 war nach dem Unfall etwa eine Stunde gesperrt.
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