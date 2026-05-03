Trachten, Bier und wahres Kaiserwetter beim Gauder

Im Zillertal freut man sich schon aufs nächste Jahr

Nach dem Umzug wurde noch lange weitergefeiert. Bei Hektolitern des kräftigen Gauderbocks ließen viele den traumhaften Tag stimmungsvoll ausklingen. Am Ende waren sich alle einig: Das Gauder Fest ist und bleibt ein echtes Highlight im Tiroler Kalender. Und ebenfalls sicher ist, dass sich auch im nächsten Jahr die meisten der diesjährigen Besucher und – wahrscheinlich noch viele andere – wieder beim Gauder treffen ...