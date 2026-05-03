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Rund 10.000 Besucher

Trachten, Bier und wahres Kaiserwetter beim Gauder

Tirol
03.05.2026 17:00
Bierpatron Gambrinus – gefolgt von der Bundesmusikkapelle Stumm – durfte natürlich nicht fehlen.
Bierpatron Gambrinus – gefolgt von der Bundesmusikkapelle Stumm – durfte natürlich nicht fehlen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Die Tradition lebt! Rund 2600 Trachtler und wohl mehr als 10.000 Schaulustige erlebten zum Abschluss des diesjährigen Gauder Festes in Zell am Ziller einen prächtigen Umzug.

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„Mia Zillachtoler hob’m holt an guaten Droht zan Wettergott!“ Diesen Satz hörte man am Wochenende beim Gauder Fest in Zell am Ziller immer wieder. Und auch beim Gauder-Finale am Sonntag kamen die Freunde von Starkbier, Tradition und Volksmusik bei strahlendem Sonnenschein voll und ganz auf ihre Kosten. Der große Fest-Umzug sorgte einmal mehr dafür, dass unzählige Einheimische und natürlich auch etliche Gäste ihre Trachten, Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank holten und nach Zell strömten.

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Viele Vereine und Gruppen in farbenfrohen Gewändern
Wohl mehr als zehntausend Schaulustige ließen es sich am Ende nicht nehmen, bei Österreichs größtem Frühlingsfest den rund 2600 Trachtlern in ihren kunstvollen Gewändern, zahlreichen Musikkapellen und anderen Vereinen aus Nord-, Ost-, Südtirol und Bayern vom Straßenrand aus zuzujubeln.

Angeführt von prächtigen Noriker-Pferden und der Original Tiroler Kaiserjägermusik zog ein farbenfroher Tross durch den Ortskern. Jeans und T-Shirts waren klar in der Unterzahl. Ob Jung oder Alt: Die Begeisterung für gelebte Tradition war überall spürbar. „Es ist einfach traumhaft. Vor allem die vielen Kinder schauen in ihren Trachten toll aus“, schwärmte eine Besucherin aus Bonn, die in diesem Jahr schon zum zweiten Mal beim Gauder Fest dabei war.

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Im Zillertal freut man sich schon aufs nächste Jahr
Nach dem Umzug wurde noch lange weitergefeiert. Bei Hektolitern des kräftigen Gauderbocks ließen viele den traumhaften Tag stimmungsvoll ausklingen. Am Ende waren sich alle einig: Das Gauder Fest ist und bleibt ein echtes Highlight im Tiroler Kalender. Und ebenfalls sicher ist, dass sich auch im nächsten Jahr die meisten der diesjährigen Besucher und – wahrscheinlich noch viele andere – wieder beim Gauder treffen ...

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