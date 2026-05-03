Trachten, Bier und wahres Kaiserwetter beim Gauder

Die Tradition lebt! Rund 2600 Trachtler und wohl mehr als 10.000 Schaulustige erlebten zum Abschluss des diesjährigen Gauder Festes in Zell am Ziller einen prächtigen Umzug.
„Mia Zillachtoler hob’m holt an guaten Droht zan Wettergott!“ Diesen Satz hörte man am Wochenende beim Gauder Fest in Zell am Ziller immer wieder. Und auch beim Gauder-Finale am Sonntag kamen die Freunde von Starkbier, Tradition und Volksmusik bei strahlendem Sonnenschein voll und ganz auf ihre Kosten. Der große Fest-Umzug sorgte einmal mehr dafür, dass unzählige Einheimische und natürlich auch etliche Gäste ihre Trachten, Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank holten und nach Zell strömten.
Viele Vereine und Gruppen in farbenfrohen Gewändern
Wohl mehr als zehntausend Schaulustige ließen es sich am Ende nicht nehmen, bei Österreichs größtem Frühlingsfest den rund 2600 Trachtlern in ihren kunstvollen Gewändern, zahlreichen Musikkapellen und anderen Vereinen aus Nord-, Ost-, Südtirol und Bayern vom Straßenrand aus zuzujubeln.
Angeführt von prächtigen Noriker-Pferden und der Original Tiroler Kaiserjägermusik zog ein farbenfroher Tross durch den Ortskern. Jeans und T-Shirts waren klar in der Unterzahl. Ob Jung oder Alt: Die Begeisterung für gelebte Tradition war überall spürbar. „Es ist einfach traumhaft. Vor allem die vielen Kinder schauen in ihren Trachten toll aus“, schwärmte eine Besucherin aus Bonn, die in diesem Jahr schon zum zweiten Mal beim Gauder Fest dabei war.
Im Zillertal freut man sich schon aufs nächste Jahr
Nach dem Umzug wurde noch lange weitergefeiert. Bei Hektolitern des kräftigen Gauderbocks ließen viele den traumhaften Tag stimmungsvoll ausklingen. Am Ende waren sich alle einig: Das Gauder Fest ist und bleibt ein echtes Highlight im Tiroler Kalender. Und ebenfalls sicher ist, dass sich auch im nächsten Jahr die meisten der diesjährigen Besucher und – wahrscheinlich noch viele andere – wieder beim Gauder treffen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.