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Ein Augenzeuge mit Herz und ein geheimer Maibaum

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04.05.2026 11:20
Zwei unterschiedliche, aber zwei gute Ereignisse in Oberösterreich: Die Gemeinde Fischlham ...
Zwei unterschiedliche, aber zwei gute Ereignisse in Oberösterreich: Die Gemeinde Fischlham stellte der Nachbargemeinde Steinerkirchen heimlich einen Maibaum auf. Und ein Oberösterreicher half selbstlos einem „Krone“-Fotografen.(Bild: Krone KREATIV/Matthias Lauber, Markus Wenzel, Krone KREATIV)
Porträt von Lisa Stockhammer
Von Lisa Stockhammer

Ein kaputtes Auto, eine schöne Geste, ein junges Talent und ein humorvolles Geschenk für die Nachbarn – Geschichten, die zeigen, wie viel Gutes in Oberösterreich steckt, gibt‘s in unserer „Krone“-Serie Mehr davon!

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Wie fühlt man sich, wenn man von einem stressigen Termin zu seinem Auto zurückkommt und sieht, dass es beschädigt ist? Nicht gut! Und trotzdem kann in so einem Moment etwas Positives entstehen: Durch die Zivilcourage eines Einzelnen. Vergangenen Mittwoch streifte in einer Garage auf der Linzer Landstraße ein Mini Cooper das (neue) Auto unseres „Krone“-Fotografen. Der Lenker wollte einfach weiterfahren. Doch ein aufmerksamer Oberösterreicher griff ein, beobachtete alles und hinterließ einen Zettel: „Ich wurde Zeuge, wie der Fahrer die Front Ihres Autos beschädigte. Falls er sich nicht meldet, können Sie mich anrufen!“ Eine vermeintlich kleine Geste, die aber viel wert ist. Denn es sind die Menschen, die sich in so einer Situation nicht denken „geht mich eh nichts an“, die unsere Gesellschaft zusammenhalten.

„Das ist doch selbstverständlich“
Am Telefon sagte der Mann, der aus Bescheidenheit lieber anonym bleiben möchte, nur: „Das ist doch selbstverständlich, das brauchen’s nicht in die Zeitung schreiben“ – wir sagen aber: Nein, es ist nicht selbstverständlich. Die Geste repariert zwar das Auto nicht und macht den Ärger nicht vergessen. Sie zeigt aber, dass man in Oberösterreich nie alleine ist, wenn’s drauf ankommt. Mehr davon!

Sarah Schöftner freute sich mit ihrem Chef Alexander Pilsl über die Auszeichnung.
Sarah Schöftner freute sich mit ihrem Chef Alexander Pilsl über die Auszeichnung.(Bild: Hotel Guglwald)

Oberösterreicherin ist Lehrling des Jahres
Auch für unseren Tourismus gab’s vergangene Woche einen besonders positiven Erfolg: Sarah Schöftner aus Vorderweißenbach wurde bei der Verleihung der „Tourismusstars“ im Schloss Schönbrunn als Lehrling des Jahres ausgezeichnet. Die 19-Jährige arbeitet im Hotel Guglwald in ihrer Heimatgemeinde. Ihr nächstes Ziel? Die Berufsweltmeisterschaft in Shanghai (China). Schön, wenn junge Menschen ihren Job so gut und gerne machen. Auch hier bleibt nur zu sagen: Mehr davon!

Wovon hätten Sie gerne mehr?

„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in Oberösterreich passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“ Dann schicken Sie uns gerne Text und Fotos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at

Maibaum für die Nachbargemeinde
Talent für Humor bewies auch die kleine Gemeinde Fischlham. Seit dem Wochenende prägen zwar immer noch keine neuen Windräder Oberösterreichs Landschaftsbild, dafür aber wieder zahlreiche Maibäume. Und einer davon ist ein ganz besonderer: Weil in Steinerkirchen vor dem Gemeindeamt heuer komischerweise erstmals weit und breit kein Baum zu sehen war, griff die Nachbargemeinde ein. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion rückten die Fischlhamer an und stellten heimlich einen Maibaum auf. Besonders schön ist er zwar nicht, die Steinerkirchner staunten aber nicht schlecht. So geht Nachbarschaftshilfe. Sehr gerne mehr davon!

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