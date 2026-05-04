Ein Augenzeuge mit Herz und ein geheimer Maibaum

Wie fühlt man sich, wenn man von einem stressigen Termin zu seinem Auto zurückkommt und sieht, dass es beschädigt ist? Nicht gut! Und trotzdem kann in so einem Moment etwas Positives entstehen: Durch die Zivilcourage eines Einzelnen. Vergangenen Mittwoch streifte in einer Garage auf der Linzer Landstraße ein Mini Cooper das (neue) Auto unseres „Krone“-Fotografen. Der Lenker wollte einfach weiterfahren. Doch ein aufmerksamer Oberösterreicher griff ein, beobachtete alles und hinterließ einen Zettel: „Ich wurde Zeuge, wie der Fahrer die Front Ihres Autos beschädigte. Falls er sich nicht meldet, können Sie mich anrufen!“ Eine vermeintlich kleine Geste, die aber viel wert ist. Denn es sind die Menschen, die sich in so einer Situation nicht denken „geht mich eh nichts an“, die unsere Gesellschaft zusammenhalten.