Alko-Lenker baute auf Flucht vor Polizei Unfall

Im oststeirischen Sinabelkirchen entzog sich ein Autolenker einer Verkehrskontrolle und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei verlor der 59-jährige Oststeirer die Kontrolle über sein Auto, das sich überschlug. Wie sich herausstellen sollte, war der Lenker betrunken.
Samstagnachmittag wollten Polizisten im Ortsgebiet von Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) einen Pkw kontrollieren. Statt anzuhalten, gab der Lenker aber Gas und flüchtete.
Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Nach nur wenigen Kilometern verlor der Autofahrer nach dem Abbiegen auf einen Feldweg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet auf eine abschüssige Wiese, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stillstand.
Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Auto entstand jedoch Totalschaden. Der mutmaßliche Grund für seine Flucht stellte sich bei einem Alko-Test heraus: Dieser fiel positiv auf. Der 59-jährige Oststeirer ist seinen Schein vorerst los, zudem wurden mehrere Anzeigen erstattet,
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