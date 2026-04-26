Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steirer raste davon

Alko-Lenker baute auf Flucht vor Polizei Unfall

Steiermark
26.04.2026 13:06
Ein Alkotest mit dem 59-Jährigen verlief positiv.
Ein Alkotest mit dem 59-Jährigen verlief positiv.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Im oststeirischen Sinabelkirchen entzog sich ein Autolenker einer Verkehrskontrolle und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei verlor der 59-jährige Oststeirer die Kontrolle über sein Auto, das sich überschlug. Wie sich herausstellen sollte, war der Lenker betrunken. 

0 Kommentare

Samstagnachmittag wollten Polizisten im Ortsgebiet von Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) einen Pkw kontrollieren. Statt anzuhalten, gab der Lenker aber Gas und flüchtete. 

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Nach nur wenigen Kilometern verlor der Autofahrer nach dem Abbiegen auf einen Feldweg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet auf eine abschüssige Wiese, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stillstand. 

Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Auto entstand jedoch Totalschaden. Der mutmaßliche Grund für seine Flucht stellte sich bei einem Alko-Test heraus: Dieser fiel positiv auf. Der 59-jährige Oststeirer ist seinen Schein vorerst los, zudem wurden mehrere Anzeigen erstattet,

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
26.04.2026 13:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Chaos in Hotel
Schüsse bei Dinner: Trump in Sicherheit gebracht
In der Nacht auf Samstag galt es, Brandwache zu halten und naheliegende Gebäude zu schützen.
110 Hektar brennen
Kein Ende in Sicht: Black Hawk löscht in Kärnten
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Streit um Pensionen
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
Die Zeltstadt des Zirkus Wiener Neustadt
Fragwürdige Werbung
Zirkus macht gute Geschäfte mit „Freikarten“
Buckelwal „Tiimmy“ hat sich vor mehr als drei Wochen in die Wismarer Bucht vor der Ostsee-Insel ...
„Gut hingenommen“
Tierärztin fand keine Vene bei Wal „Timmy“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
147.607 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
111.507 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
108.934 mal gelesen
Christian Poley
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf