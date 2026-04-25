Motorrad gegen Pkw: Lenker (60) schwer verletzt

In den Straßengraben geschleudert

Laut seinen Angaben blinkte er und bremste ab. Der nachfolgende Motorradlenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hat laut eigenen Angaben keinen Blinker bemerkt und wollte den Pkw überholen. Dabei kam es zur seitlichen Kollision. Der Motorradfahrer kam zu Sturz und wurde in den Straßengraben geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.