Motorrad gegen Pkw: Lenker (60) schwer verletzt

Am Samstagvormittag kam es in Hartberg-Fürstenfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Steirer schwere Verletzungen erlitt.
Das schöne Wetter lädt derzeit zum Motorradfahren in der Steiermark ein. So war am Samstag auch ein 60-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf der Wechsel Straße unterwegs. Vor ihm fuhr ein 59-jähriger Pkw-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Er wollte in Penzendorf bei der Kreuzung Sandweg nach links in diesen abbiegen.
In den Straßengraben geschleudert
Laut seinen Angaben blinkte er und bremste ab. Der nachfolgende Motorradlenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hat laut eigenen Angaben keinen Blinker bemerkt und wollte den Pkw überholen. Dabei kam es zur seitlichen Kollision. Der Motorradfahrer kam zu Sturz und wurde in den Straßengraben geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.
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