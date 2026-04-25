83-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein betagter Steirer erlitt bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er wurde ins Spital gebracht.
Am Samstag kurz vor 11 Uhr war eine 28-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Murtal in Knittelfeld unterwegs. Als sie dort in der Freiheitsallee Richtung Kärntnerstraße fuhr, radelte gerade ein 83-jähriger Murtaler mit seinem Fahrrad von der Parkstraße kommend in Richtung Freiheitsallee. In einem Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 83-Jährige stürzte. Die Pkw-Lenkerin hielt sofort an, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in das LKH Judenburg eingeliefert. Die Autolenkerin blieb unverletzt.
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