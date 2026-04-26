Pop-Pionier Alex Rehak feiert Bühnen-Abschied

Geburtstagsfest und Revival-Show

Es ist zugleich auch ein Fest für das „Stehaufmännchen“ Rehak, der nach gesundheitlichen Rückschlägen seinen 75er gebührend feiert. „Ich lass mich nicht unterkriegen, auch wenn ich sehr klein bin. Für mich ist es ein großes Glück, dass ich noch so aktiv sein kann“, strahlt der Überlebenskünstler, der einst Musiker förderte, die ihm jetzt die „kalte Schulter“ zeigen. Doch auf treue Freunde ist Verlass: Die Stoakogler, Fred Jaklitsch (Seer), die White Stars, die neu formierte Band Turning Point, Marlena Martinelli, Udo Wenders, Westwind und viele mehr werden die Geburtstags-Band für Steiermark formieren. Über einen Special-Guest freut sich Rehak besonders. „Ich liebe und verehre Heino – er hat mir sofort zugesagt“, sagt Rehak, der tränenreich den Vorhang fallen lässt.