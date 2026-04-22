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The goalkeeper is a huge help

Salzburg sends Austria to last place

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22.04.2026 05:12
Austria goalkeeper Samuel Sahin-Radlinger made two mistakes.
Austria goalkeeper Samuel Sahin-Radlinger made two mistakes.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Round 28 of the Austrian Bundesliga: In the championship group, Red Bull Salzburg also won their home match against Austria 3-1.

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Salzburg also won the second Championship Group clash against Vienna’s Austria. With the 3-1 home victory, the Bulls even briefly took the lead in the Bundesliga standings, before Sturm Graz or LASK will overtake them again following the big match. Austria fell to the bottom of the table because TSV Hartberg secured its first win in the current championship group with a 2-0 victory at Rapid. Rapid sits in fourth place after its fourth consecutive game without a win.

(Bild: GEPA)

Salzburg won thanks to goals from Yorbe Vertessen (16th) and Jannik Schuster (22nd), as well as a stick error by Austria goalkeeper Samuel Sahin-Radlinger (76th). Reinhold Ranftl (34th) briefly narrowed the gap for the “Violets,” who have won only one match in the championship group.

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Vienna 3:1 (2:1)
Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 7,154 spectators, Referee Lechner.

Goals:
1:0 (16') Vertessen
2:0 (22') Schuster
2:1 (34') Ranftl
3-1 (76') Sahin-Radlinger (own goal)

Salzburg: Schlager – Trummer, Schuster, Drexler, Krätzig (80. Terzic) – Kitano, Bidstrup, Kjaergaard (87. Diabate) – Vertessen (80. Aguilar), Konate (73. Onisiwo), Alajbegovic (72. Yeo)

Austria: Sahin-Radlinger – Handl (59. Plavotic), Dragovic, Wiesinger – Ranftl, Lee K., Maybach (59. Wustinger), Lee T. (80. Schablas) – Fischer, Boateng (82. Kante), Markovic (59. Saljic)

Yellow cards: Kjaergaard , Alajbegovic; Maybach, Lee K., Plavotic

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