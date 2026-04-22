Salzburg sends Austria to last place

Salzburg also won the second Championship Group clash against Vienna’s Austria. With the 3-1 home victory, the Bulls even briefly took the lead in the Bundesliga standings, before Sturm Graz or LASK will overtake them again following the big match. Austria fell to the bottom of the table because TSV Hartberg secured its first win in the current championship group with a 2-0 victory at Rapid. Rapid sits in fourth place after its fourth consecutive game without a win.