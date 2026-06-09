Spurs verkürzen vor Trumps Augen gegen Knicks

Die Spurs gaben zwischenzeitlich einen Zwölf-Punkte-Vorsprung aus der Hand, die Knicks führten ihrerseits mit sieben Zählern. Am Ende aber setzten sich die Gäste durch. Wembanyama kam auf 32 Punkte, 8 Rebounds und 6 Vorlagen. „Wir hatten mehr Kontrolle. Wir haben weniger Fehler gemacht, weniger Ballverluste gehabt“, sagte Wembanyama im US-Fernsehen. „Wir haben besser kommuniziert in der Abwehr und waren früher dran.“ Durch den Sieg beendeten die Spurs die Serie der Knicks, die zuvor 13 Play-off-Spiele en suite gewonnen hatten.