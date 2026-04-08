„Einen wie Rangnick dürft ihr nie wieder hergeben“

Diskussionslos. Er zählt zu den größten WM-Legenden. Fünf Endrunden gespielt, drei Endspiele in Serie erreicht, 1990 mit dem 1:0 in Rom gegen Argentinien den Titel geholt. Lothar Matthäus stieg als Fußballer zur Weltmarke auf, landete als Trainer zweimal in Österreichs Bundesliga – und nimmt sich als Analytiker für Sky Sport kein Blatt vor den Mund. Die „Krone“ traf den Weltfußballer von 1991 im Rahmen des Champions-League-Krachers in Madrid gleich im Doppelpack. Am Abend vor Reals Spiel gegen Bayern zum spontanen und lockeren Schmähführen in der Rooftop-Bar des Pestana-Hotels, an dem übrigens Cristiano Ronaldo beteiligt ist, am Dienstag am Vormittag zum WM-Talk in einer kleinen Medienrunde auf der Terrasse. Erfrischend. Der 65-Jährige ist das komplette Gegenteil zu der immer plattitüdenhafter und aalglatter werdenden aktuellen Fußball-Generation. Seine Sätze haben Aussagekraft. „Eines gleich vorweg“, legte „Loddar“ los, „so einen Trainer wie Ralf Rangnick dürft ihr nie wieder hergeben!“