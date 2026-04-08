„Einen wie Rangnick dürft ihr nie wieder hergeben“

Der Kapitän des Weltmeisters von 1990 traut Österreich bei der Endrunde in Übersee das Viertelfinale zu. Kritik über die Entwicklung der Bundesliga, „Krone“-Sportchef Peter Moizi traf Lothar Matthäus zum Talk in Madrid.
Diskussionslos. Er zählt zu den größten WM-Legenden. Fünf Endrunden gespielt, drei Endspiele in Serie erreicht, 1990 mit dem 1:0 in Rom gegen Argentinien den Titel geholt. Lothar Matthäus stieg als Fußballer zur Weltmarke auf, landete als Trainer zweimal in Österreichs Bundesliga – und nimmt sich als Analytiker für Sky Sport kein Blatt vor den Mund. Die „Krone“ traf den Weltfußballer von 1991 im Rahmen des Champions-League-Krachers in Madrid gleich im Doppelpack. Am Abend vor Reals Spiel gegen Bayern zum spontanen und lockeren Schmähführen in der Rooftop-Bar des Pestana-Hotels, an dem übrigens Cristiano Ronaldo beteiligt ist, am Dienstag am Vormittag zum WM-Talk in einer kleinen Medienrunde auf der Terrasse. Erfrischend. Der 65-Jährige ist das komplette Gegenteil zu der immer plattitüdenhafter und aalglatter werdenden aktuellen Fußball-Generation. Seine Sätze haben Aussagekraft. „Eines gleich vorweg“, legte „Loddar“ los, „so einen Trainer wie Ralf Rangnick dürft ihr nie wieder hergeben!“
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