Schild touchiert: Lenker bei wildem Crash verletzt

Der Mann konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Ersthelfer setzten den Notruf ab. Der Einheimische klagte über Atemnot und wurde von zwei Notärzten erstversorgt. Ein Rettungswagen brachte ihn mit erheblichen Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus nach Schwaz. Dort wurde er in den Schockraum überstellt.