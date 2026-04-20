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Puch bringt PS in die ShoppingCity Seiersberg

Steiermark
20.04.2026 10:24
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(Bild: ShoppingCity Seiersberg)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

PS-starke Geschichte mitten im Einkaufszentrum: Das Johann-Puch-Museum Graz bringt von 20. April bis 2. Mai 2026 legendäre Fahrzeuge und Rennmaschinen in die ShoppingCity Seiersberg – und lässt ein Stück österreichische Industriegeschichte hautnah aufleben.

Wo sonst geshoppt wird, röhren bald Motoren der Vergangenheit: Die ShoppingCity Seiersberg verwandelt sich für knapp zwei Wochen in eine Bühne für die bewegte Geschichte der Marke Puch. Das Johann-Puch-Museum Graz zeigt eine eindrucksvolle Sonderausstellung, die von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis zu internationalen Motorsport-Erfolgen reicht.

Die Besucher erwartet eine spannende Reise durch die Entwicklung der Steyr-Puch Werke – vom charmanten Kleinwagen bis hin zu leistungsstarken Offroad- und Rennfahrzeugen.

Drei Stars ziehen alle Blicke auf sich
Im Mittelpunkt stehen drei außergewöhnliche Fahrzeuge, die als echte Publikumsmagnete inszeniert werden:

Die 3 Puch Stars

  • Puch 250 MC Replica EV (1976): Eine Motocross-Legende – Weltmeistermaschine von Harry Everts mit 43 PS
  • Puch G Rennfahrzeug (Umbau 2014): Dakar-tauglicher Bolide mit kraftvollem 5,5-Liter-AMG-V8 und FIA-Ausstattung
  • Puch Haflinger 700 AP (1967/1972): Robuster Allrad-Klassiker, weltweit im Einsatz – vom Bundesheer bis in unwegsames Gelände

Diese Highlights zeigen eindrucksvoll die Vielfalt der Marke – von Rennsport über Rallye bis zur militärischen Geländetechnik.

Vom „Schammerl“ bis zum Kult-Moped
Doch damit nicht genug: Zahlreiche weitere Exponate machen die Ausstellung zu einem Erlebnis für Technikfans und Nostalgiker gleichermaßen.

Zu sehen sind unter anderem: das legendäre „Puch-Schammerl“ (500 DL), erfolgreiche Rallye-Modelle wie der 500 D Europa, klassische Motorräder aus dem Enduro-Sport sowie Kult-Zweiräder wie das Puch Maxi Moped, das Generationen geprägt hat.

Auch Fahrräder – vom historischen Modell bis zum sportlichen Rennrad – zeigen die breite Produktpalette der Marke Puch.

Geschichte zum Anfassen für alle Generationen
Die Ausstellung versteht sich nicht nur als Schau, sondern als Erlebnisraum: Technik, Innovation und Alltagskultur werden greifbar und verständlich vermittelt.

Gerade die Präsentation mitten im Einkaufszentrum macht die Geschichte besonders zugänglich – ganz ohne Museumsschwelle. Familien, Technikfans und Neugierige können hier österreichische Mobilitätsgeschichte hautnah entdecken.

Ein Stück Österreich mitten im Alltag
Mit der Sonderausstellung gelingt es, ein bedeutendes Kapitel heimischer Industriegeschichte direkt in den Alltag der Menschen zu bringen.

Zwischen Shops und Cafés wird so deutlich: Puch ist mehr als nur eine Marke – es ist ein Stück österreichische Identität auf Rädern.

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