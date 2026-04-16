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Vienna City Marathon

„Da gibt es einfach keinen Spielraum für Fehler“

Sport-Mix
16.04.2026 06:16
Samstag und Sonntag laufen bei den Bewerben des Vienna City Marathons fast 50.000 Menschen durch ...
Samstag und Sonntag laufen bei den Bewerben des Vienna City Marathons fast 50.000 Menschen durch Wien.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Die Startnummern-Ausgabe ist einer der großen Punkte der riesigen Logistik-Maschinerie des Vienna City Marathons (VCM). In dieser ist auch der Zeitnehmungs-Chip enthalten. Seit 2004 kümmern sich Schülerinnen und Schüler der Vienna Business School Mödling darum. VCM-Geschäftsführer Dominik Konrad sagt: „Da ist einfach kein Spielraum für Fehler. Aber in den über 20 Jahren hat es noch nie Probleme gegeben.“

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Der Vienna City Marathon ist die größte Sportveranstaltung Österreichs. Samstag und Sonntag laufen bei allen Bewerben fast 50.000 Menschen durch Wien. Hinter diesem Teilnahmerekord steckt eine unglaubliche Logistik-Maschinerie. Einer der großen Punkte ist die Startnummern-Ausgabe.

Darum kümmert sich seit über 20 Jahren die Vienna Business School Mödling, in der einst der heutige Vienna City Marathon-Geschäftsführer Dominik Konrad Schüler war. 2005 schrieb er mit seinen Klassenkollegen Octavian Filimon, Manuel Gramann und Christian Grün die Projektarbeit „Vienna City Marathon 2005 Backstage - Einblick hinter die Kulissen (Organisation, Internetservice, Marketing, Finanzierung, Investitionen).

Isabella Engelmeier-Wilfing, Direktorin der Vienna Business School Mödling, und ...
Isabella Engelmeier-Wilfing, Direktorin der Vienna Business School Mödling, und VCM-Geschäftsführer Dominik Konrad.(Bild: Matthias Mödl)

Als Achtjähriger Trillerpfeifen verteilt
Ein Jahr später stieg er in die „Marathon-Firma“ ein, durchlief im Lauf der Jahre alle Abteilungen der Enterprise Sport Promotion G.m.b.H. und der Vienna City Marathon Marketing- und Vertriebs G.m.b.H. Begonnen hat der frühere Leichtathlet bereits als Achtjähriger, als er im Zielbereich Trillerpfeifen verteilte.

Isabella Engelmeier-Wilfing, Direktorin der Vienna Business School Mödling und einst Dominks Übungsfirma-Lehrerin, erinnert sich an den Beginn der Kooperation: „Dominiks Papa Wolfgang war Mitglied des Schulgemeinschaftsausschuss und hat 2004 dieses Projekt vorgeschlagen. Die Schüler und Lehrer waren sofort hellauf begeistert.“

Die Arbeit beginnt diese Woche am Donnerstag mit dem Packen der Startsackerln. Freitag und Samstag sind die Schülerinnen und Schüler von 7 bis 20 Uhr im Einsatz. Domink Konrad erzählt: „Viele sind sehr gut in Fremdsprachen, sie betreuen dann Leute, die nicht so gut englisch können, auf spanisch, französisch, italienisch, serbisch oder kroatisch.

Bei den Startnummern ist auch der Zeitnehmungs-Chip dabei.
Bei den Startnummern ist auch der Zeitnehmungs-Chip dabei.(Bild: Mario Urbantschitsch)

„Es gibt nichts Blöderes...“
In der Startnummer ist auch der Zeitmessungs-Chip dabei. Da muss nach dem Einscannen des QR-Codes der Teilnehmer beim Herrichten der Startnummer jeder Handgriff sitzen. Konrad: „Es gibt nichts Blöderes, wenn der Chip nach dem Überqueren der Startlinie nicht auslöst und Familie und Freunde die Läufer nicht tracken können. Da gibt es einfach keinen Spielraum für Fehler. Aber es hat in den über 20 Jahren noch nie Probleme gegeben. Und wenn etwas funktioniert, löst man es auch nicht auf.“

Akademiestraße und Augarten auch dabei
Vergangenes Jahr feierte die Vienna Business School in der Akademiestraße ebenfalls ihre Premiere. 70 Schülerinnen und Schüler halfen mit Lehrern bei der Garderobe-Logistik mit. Sie sind auch heuer am Start – so wie auch die Vienna Business School in der Augartenstraße, die bei den Verpflegestellen tatkräftig anpackt. Konrad lacht mit einem Augenzwinkern: „Mein Ziel ist es, dass alle sechs Standorte der Schule beim Marathon dabei sind.“

Der Vienna City Marathon ist die größte Sportveranstaltung Österreichs.
Der Vienna City Marathon ist die größte Sportveranstaltung Österreichs.(Bild: Vienna City Marathon)

Früherer Schüler heute Leiter der Marathon-Messe
Es ist eine Win-Win-Situation. Engelmeier-Wilfing sagt: „Die Jugendlichen saugen den einmaligen Spirit des Vienna City Marathon auf und sammeln spannende und wertvolle Praxis im Eventmanagement.“ Dazu gibt es auch eine finanzielle Aufwandsentschädigung sowie Teamkleidung. Und die Organisatoren bekommen zuverlässige und hochmotivierte Kräfte. Christoph Zawieschitzky half früher auch als Schüler mit. Heute ist der Jurist und frühere Schulsprecher der Vienna Business School Mödling Leiter der Messe des Vienna City Marathons.

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