„Es gibt nichts Blöderes...“

In der Startnummer ist auch der Zeitmessungs-Chip dabei. Da muss nach dem Einscannen des QR-Codes der Teilnehmer beim Herrichten der Startnummer jeder Handgriff sitzen. Konrad: „Es gibt nichts Blöderes, wenn der Chip nach dem Überqueren der Startlinie nicht auslöst und Familie und Freunde die Läufer nicht tracken können. Da gibt es einfach keinen Spielraum für Fehler. Aber es hat in den über 20 Jahren noch nie Probleme gegeben. Und wenn etwas funktioniert, löst man es auch nicht auf.“