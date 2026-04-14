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Basketball-Rückzug:

Neue Weichenstellung in Fürstenfeld

Sport-Nachrichten
14.04.2026 19:09
In Fürstenfeld wird auf Basketball-Amateurbetrieb umgestellt.
In Fürstenfeld wird auf Basketball-Amateurbetrieb umgestellt.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Basketball-Meister von 2008 reagiert auf die wirtschaftlich und sportlich herausfordernden letzten Saisonen. Der oststeirische Traditionsklub stellt sich neu auf.

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„Nach drei herausfordernden Saisonen in der Basketball Superliga haben wir als Panthers Fürstenfeld eine richtungsweisende Entscheidung getroﬀen“, das ist seit Dienstag auf der Homepage der Panthers zu lesen. „Ab der kommenden Saison werden wir wieder in den Amateurbetrieb wechseln. Dabei handelt es sich ausdrücklich um keinen sportlichen Abstieg, sondern um eine bewusste strategische Neuausrichtung unseres Vereins. Diese Entscheidung wurde am 16. März 2026 gemeinsam vom Vorstand und der Geschäftsführung, in enger Abstimmung mit der Liga, der Stadtgemeinde Fürstenfeld sowie unseren Hauptsponsoren getroffen. Ausschlaggebend dafür waren sowohl sportliche als auch wirtschaftliche Entwicklungen der vergangenen Jahre. Zusätzlich hätten umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur – insbesondere in die Stadthalle Fürstenfeld – den zukünftigen Superliga-Spielbetrieb erheblich belastet. Darunter zählen z.B. eine neue Scoreboard-Anlage oder neue Standkörbe.

Mit diesem Neustart setzen wir klare Schwerpunkte für die kommenden Jahre:

• den weiteren Ausbau unserer Nachwuchsarbeit (derzeit rund 80 Kinder und Jugendliche)

• den Aufbau einer U19- sowie einer Landesliga-Mannschaft

• den Neustart im Mädchen- und Frauenbasketball

• die Erweiterung unserer Schulprojekte in Volksschulen und Kindergärten

Unser Ziel ist es, junge Talente aus der Region nachhaltig auszubilden und zu fördern sowie Kinder frühzeitig für den Basketballsport zu begeistern.“

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