Neue Weichenstellung in Fürstenfeld

„Nach drei herausfordernden Saisonen in der Basketball Superliga haben wir als Panthers Fürstenfeld eine richtungsweisende Entscheidung getroﬀen“, das ist seit Dienstag auf der Homepage der Panthers zu lesen. „Ab der kommenden Saison werden wir wieder in den Amateurbetrieb wechseln. Dabei handelt es sich ausdrücklich um keinen sportlichen Abstieg, sondern um eine bewusste strategische Neuausrichtung unseres Vereins. Diese Entscheidung wurde am 16. März 2026 gemeinsam vom Vorstand und der Geschäftsführung, in enger Abstimmung mit der Liga, der Stadtgemeinde Fürstenfeld sowie unseren Hauptsponsoren getroffen. Ausschlaggebend dafür waren sowohl sportliche als auch wirtschaftliche Entwicklungen der vergangenen Jahre. Zusätzlich hätten umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur – insbesondere in die Stadthalle Fürstenfeld – den zukünftigen Superliga-Spielbetrieb erheblich belastet. Darunter zählen z.B. eine neue Scoreboard-Anlage oder neue Standkörbe.