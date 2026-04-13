Kein Führerschein, viel Alkohol: Steirer im Spital

Schwerer Verkehrsunfall am späten Sonntagabend im südweststeirischen Eibiswald: Ein 23-Jähriger kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Der Mann wurde schwer verletzt. Er war stark alkoholisiert und besaß keinen Führerschein.
Völlig von der Rolle war offensichtlich ein 23-jähriger Weststeirer am späteren Sonntagabend. Gegen 21.30 Uhr entwendete der Mann in Eibiswald unbefugt das Auto eines Freundes und fuhr davon. In Richtung Wies dürfte er allerdings von der Straße abgekommen sein, touchierte einen Straßenpflock und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Auf einer Böschung kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand.
Der schwerverletzte Deutschlandsberger musste von der Feuerwehr Pitschgau-Haselbach aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde dann vom Grünen Kreuz erstversorgt und ins Spital gebracht. Ein Alkovortest ergab eine starke Alkoholisierung – einen Alkomattest sowie Angaben zum Unfallhergang verweigerte der Mann. Einen Führerschein besaß er laut Polizei auch nicht. Das Auto seines Freundes wurde beim Unfall schwerbeschädigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.