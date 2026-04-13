Kein Führerschein, viel Alkohol: Steirer im Spital

Völlig von der Rolle war offensichtlich ein 23-jähriger Weststeirer am späteren Sonntagabend. Gegen 21.30 Uhr entwendete der Mann in Eibiswald unbefugt das Auto eines Freundes und fuhr davon. In Richtung Wies dürfte er allerdings von der Straße abgekommen sein, touchierte einen Straßenpflock und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Auf einer Böschung kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand.