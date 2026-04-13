Feuerwehrjugend bewies, was sie drauf hat

Anspruchsvolle Prüfungen

Um sich ihre Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu sichern, mussten die Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse unter Beweis stellen, die sie sich in intensiver Vorbereitung mit ihren Jugendbetreuern in den Feuerwehren angeeignet hatten. Abgefragt wurden unter anderem Dienstgrade, Gerätekunde oder Leinen und Knoten.