Feuerwehrjugend bewies, was sie drauf hat

Beim Wissenstest der Feuerwehrjugend des Bezirks Kufstein in der Wildschönau zeigten am Wochenende 260 Kinder, welche Fachkenntnisse sie sich in ihren jungen Jahren bereits angeeignet haben.
Da war was los in Oberau: Bereits in der Früh waren rund 50 Feuerwehrfahrzeuge rund um die Mittelschule Wildschönau geparkt. Denn hier wurde am Samstag der Wissenstest der Feuerwehrjugend aus dem Bezirk Kufstein ausgetragen. Mehr als 260 Mädchen und Burschen nahmen daran mit Erfolg teil.
Anspruchsvolle Prüfungen
Um sich ihre Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu sichern, mussten die Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse unter Beweis stellen, die sie sich in intensiver Vorbereitung mit ihren Jugendbetreuern in den Feuerwehren angeeignet hatten. Abgefragt wurden unter anderem Dienstgrade, Gerätekunde oder Leinen und Knoten.
Die Prüfungen gestalteten sich durchaus anspruchsvoll – umso beeindruckender war das umfangreiche Fachwissen der jungen Prüflinge.
Großer Umzug durchs Dorf
Highlight für viele Teilnehmer und Zuschauer war der Aufmarsch der jungen Ehrenamtlichen im Dorfzentrum: Begleitet von Musikkapelle und Fahnenträgern boten sie ein eindrucksvolles Bild.
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