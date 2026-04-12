Massensturz: Rad-Talent brach sich das Knie!

Brutale Szenen bei einem Nachwuchsrennen, dem GP von Novo Mesto: Fast das gesamte Peloton stürzte vier Kilometer vor dem Ziel. Dabei erwischte es auch Kärntner Radsport-Talent. UAE-Fahrer Fugger muss bei Paris-Roubaix aufgrund der Folgen eines Schlüsselbeinbruchs passen, Wrolich startet mit U19-Nationalteam.
Riesenpech für Manolo Wrolich! Der 19-Jährige präsentierte sich zuletzt in Top-Form. In drei Wochen wollte der Klagenfurter (Lees-McRae College in North Carolina) seine Titelverteidigigung nach dem großen Triumph bei den College-Meisterschaften 2025 in Angriff nehmen. Doch nun muss das Kärntner Radsport-Talent seine Pläne ändern.
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