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Fugger muss warten

Massensturz: Rad-Talent brach sich das Knie!

Sport-Mix
12.04.2026 10:57
Für den Kärntner Manolo Wrolich rückt die College-Titelverteidigung in weite Ferne
Für den Kärntner Manolo Wrolich rückt die College-Titelverteidigung in weite Ferne(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Brutale Szenen bei einem Nachwuchsrennen, dem GP von Novo Mesto: Fast das gesamte Peloton stürzte vier Kilometer vor dem Ziel. Dabei erwischte es auch Kärntner Radsport-Talent. UAE-Fahrer Fugger muss bei Paris-Roubaix aufgrund der Folgen eines Schlüsselbeinbruchs passen, Wrolich startet mit U19-Nationalteam.

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Riesenpech für Manolo Wrolich! Der 19-Jährige präsentierte sich zuletzt in Top-Form. In drei Wochen wollte der Klagenfurter (Lees-McRae College in North Carolina) seine Titelverteidigigung nach dem großen Triumph bei den College-Meisterschaften 2025 in Angriff nehmen. Doch nun muss das Kärntner Radsport-Talent seine Pläne ändern.

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