Massensturz: Rad-Talent brach sich das Knie!

Riesenpech für Manolo Wrolich! Der 19-Jährige präsentierte sich zuletzt in Top-Form. In drei Wochen wollte der Klagenfurter (Lees-McRae College in North Carolina) seine Titelverteidigigung nach dem großen Triumph bei den College-Meisterschaften 2025 in Angriff nehmen. Doch nun muss das Kärntner Radsport-Talent seine Pläne ändern.