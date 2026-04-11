So plant Silberberger mit Kapitän Baumgartner

Und wieder einmal Stunde Null! Nachdem Kühbauer über Nacht Spieler und Klub im Stich gelassen hatte, nach dem Blitz-K.o. von Pacult und der schier nicht enden wollenden Talfahrt unter Atalan startet am Samstag daheim gegen Ried die Ära Thomas Silberberger. Wie der smarte Tiroler die Truppe nach dem Frust und den Hieben der letzten Wochen und Monate (ein „Dreier“ in den letzten 14 Liga-Partien, als einziges Bundesligateam 2026 noch sieglos, etc.) in seiner ersten Woche wahrgenommen hat? „Vom ersten Tag an extrem willig. Natürlich weckt ein Trainerwechsel immer wieder neue Hoffnungen – und ich halte die Mannschaft auch für extrem fähig und auch konkurrenzfähig. Was man aber auch nie vergessen darf: Vier verschiedene Trainer – das ist auch für ein Team ganz und gar nicht leicht.“