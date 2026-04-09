Kein österreichischer Schiri für die WM nominiert

Die FIFA hat für die kommende Fußball-WM insgesamt 52 Schiedsrichter, 88 Schiedsrichterassistenten und 30 Video-Spieloffizielle aus allen sechs Konföderationen und 50 FIFA-Mitgliedsverbänden für das Turnier in Nordamerika nominiert. Beim XXL-Turnier mit 104 Spielen vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada sind auch sechs Frauen-Referees dabei.