Kein österreichischer Schiri für die WM nominiert

Schon wieder wird kein österreichischer Schiedsrichter bei einer Fußball-WM ein Spiel leiten – das gab die FIFA heute bekannt.
Die FIFA hat für die kommende Fußball-WM insgesamt 52 Schiedsrichter, 88 Schiedsrichterassistenten und 30 Video-Spieloffizielle aus allen sechs Konföderationen und 50 FIFA-Mitgliedsverbänden für das Turnier in Nordamerika nominiert. Beim XXL-Turnier mit 104 Spielen vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada sind auch sechs Frauen-Referees dabei.
Letzter WM-Schiri 1998
Bereits bei den Schiedsrichter-Vorbereitungskursen für die WM war kein Österreicher dabei. Der letzte österreichische Referee, der bei einem Großturnier als Spielleiter im Einsatz war, ist Konrad Plautz. Er pfiff bei der Heim-EM 2008. Der letzte rot-weiß-rote WM-Schiri war Günter Benkö 1998.
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