„Großer Wertverlust! Waren wie ein altes Ehepaar“

Verstappen vermehrt bei Langstreckenrennen im Einsatz

Auch Verstappen konnte zuletzt nicht den Unterschied ausmachen und verlor wegen des Fahrgefühls der neuen Boliden die Lust. Vor dem Japan-GP nahm der Ausnahmekönner an einem Langstreckenrennen am Nürburgring teil und überzeugte mit starken Leistungen. Am 17. Mai startet er im 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. „Der Max-Faktor ist nur dann da, wenn er ein Auto hat, zu dem er ein Vertrauen hat. Das ist momentan nicht der Fall“, sagte Marko mit Blick auf die Formel 1. Aber Red Bull habe es in der Vergangenheit schon geschafft, wieder heranzukommen. „Ich glaube schon, dass sie es diesmal auch wieder schaffen werden.“