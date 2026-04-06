Red-Bull-Hammer: Verstappen-Vertrauter hört auf

Der personelle Umbruch bei Red Bull geht weiter! Jetzt verliert das Team auch einen langjährigen Vertrauten von Max Verstappen. Top-Mechaniker Ole Schack hört nach über 20 Jahren auf.
Wie „PlanetF1“ berichtet, will Schack Red Bull in den kommenden Monaten verlassen. Gespräche über den genauen Zeitpunkt laufen noch. Der Däne war von Beginn an Teil des Teams und arbeitet aktuell in seiner 21. Saison in der Garage.
Beeindruckende Bilanz
Besonders bemerkenswert: Der 47-Jährige hat in all den Jahren kein einziges Rennen verpasst – eine makellose Anwesenheitsliste, die im Team einzigartig ist. Mit seinem Abschied endet eine weitere Ära bei den Bullen.
Der Schritt dürfte auch mit den Veränderungen innerhalb des Teams zusammenhängen. Nach dem Aus von Ex-Teamchef Christian Horner hat sich die Atmosphäre laut Bericht deutlich verändert. Diese neue Situation soll Schack dazu bewogen haben, sich neu zu orientieren.
Großer personeller Aderlass
Red Bull befindet sich seit Monaten im Umbruch. Neben Horner mussten auch langjährige Größen wie Helmut Marko gehen. Zudem kam es in der Führungsetage sowie bei Ingenieuren und Mechanikern zu zahlreichen Wechseln. Auch Mitarbeiter wie Craig Skinner und Matt Caller verließen das Team.
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