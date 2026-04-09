Helmut Marko hat einen neuen Job in der Formel 1

„Ich freue mich über diese neue Rolle“, so der ehemalige Red-Bull-Zampano. „Ich habe eine alte Verbundenheit. Dank meines Alters habe ich die Anfänge erlebt - 1969, 1970, der erste Grand Prix. Es herrschte eine unglaubliche Begeisterung. Und dann mit dem Wiedereinstieg von Red Bull ist es in eine neue Dimension gegangen. Es ist diese herrliche Landschaft, tollste Architektur – das Boxengebäude von Domenig. Die Organisation ist sehr zuschauerfreundlich. Wenn man weltweit unterwegs ist, lernt man erst zu schätzen, wie gut es bei uns alles klappt.“