Helmut Marko hat einen neuen Job in der Formel 1

Dr. Helmut Marko ist neuer Botschafter für den Red Bull Ring in Spielberg. Das gab der ehemalige Förderer und Mentor von Max Verstappen am Donnerstag in Wien bekannt.
Ende 2025 hat sich Marko dazu entschieden, sein Engagement bei Red Bull als Motorsportberater in der Formel 1 zu beenden, nun hat der 82-jährige Steirer eine neue Aufgabe erhalten. Bei einer Red-Bull-Pressekonferenz im Rahmen des „Steiermark-Frühlings“ am Wiener Rathausplatz wurde verkündet, dass Marko nun neuer Botschafter für den Red Bull Ring ist.
„Ich freue mich über diese neue Rolle“, so der ehemalige Red-Bull-Zampano. „Ich habe eine alte Verbundenheit. Dank meines Alters habe ich die Anfänge erlebt - 1969, 1970, der erste Grand Prix. Es herrschte eine unglaubliche Begeisterung. Und dann mit dem Wiedereinstieg von Red Bull ist es in eine neue Dimension gegangen. Es ist diese herrliche Landschaft, tollste Architektur – das Boxengebäude von Domenig. Die Organisation ist sehr zuschauerfreundlich. Wenn man weltweit unterwegs ist, lernt man erst zu schätzen, wie gut es bei uns alles klappt.“
Marko auch für MotoGP zuständig
Thomas Überall, CEO des Red Bull Rings, freut sich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der F1-Legende, sagt: „Er ist ein Steirer und der Red Bull Ring ist in der Steiermark. Wir verstehen uns gut, mit Red Bull gibt es eine gute Verbindung. Damit er im Ruhestand nicht ganz einschläft, habe ich ihn darum gebeten, dass er das macht.“
Der GP von Österreich steigt am 28. Juni. Auch beim neuen September-Termin der MotoGP am Red Bull Ring ist Markos Präsenz als Botschafter vorgesehen.
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