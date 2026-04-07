Formel 1: Rollt der nächste Kopf bei Red Bull?

Bei Red Bull brodelt es gewaltig! Nach dem schwachen Saisonstart stehen erste personelle Konsequenzen im Raum. Nun soll sogar Technik-Boss Pierre Waché wackeln.
Wie „GPblog“ berichtet, muss der Technische Direktor „langsam um seinen Job fürchten“. Intern soll es Meinungsverschiedenheiten über seine Arbeitsweise geben. Vor allem die eingeschlagene technische Richtung wird offenbar kritisch gesehen. Laut dem Bericht könnte bald der Punkt erreicht sein, an dem Red Bull „keine andere Wahl bleibt“, als personelle Konsequenzen zu ziehen.
Abgänge sorgen für Unruhe
Zusätzlichen Druck bringt der Abschied von Top-Mechaniker Ole Schack mit sich. Der langjährige Vertraute von Max Verstappen will das Team nach über 20 Jahren verlassen.
Auch der überraschende Abgang von Chefdesigner Craig Skinner kurz vor Saisonstart wirft Fragen auf. Laut „GPblog“ könnten auch hier Differenzen über die Ausrichtung eine Rolle gespielt haben.
Sportliche Krise
Sportlich läuft es zurzeit nicht rund. Nach drei Rennen liegt Red Bull in der Konstrukteurswertung mit 16 Punkten auf dem achten Platz – hinter Haas und gleichauf mit Alpine. Mercedes, Ferrari und McLaren sind aktuell klar außer Reichweite. In Japan kam Max Verstappen nur auf den achten Platz. Ein enttäuschendes Ergebnis für den Niederländer.
Der WM-Stand:
Bleibt abzuwarten, ob Red Bull am 3. Mai in Miami wieder zurückschlagen kann ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.