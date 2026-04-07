Formel 1: Rollt der nächste Kopf bei Red Bull?

Wie „GPblog“ berichtet, muss der Technische Direktor „langsam um seinen Job fürchten“. Intern soll es Meinungsverschiedenheiten über seine Arbeitsweise geben. Vor allem die eingeschlagene technische Richtung wird offenbar kritisch gesehen. Laut dem Bericht könnte bald der Punkt erreicht sein, an dem Red Bull „keine andere Wahl bleibt“, als personelle Konsequenzen zu ziehen.