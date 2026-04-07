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„Muss um Job fürchten“

Formel 1: Rollt der nächste Kopf bei Red Bull?

Formel 1
07.04.2026 11:04
Technik-Boss Pierre Waché wackelt bei Red Bull.
Technik-Boss Pierre Waché wackelt bei Red Bull.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mark Thompson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei Red Bull brodelt es gewaltig! Nach dem schwachen Saisonstart stehen erste personelle Konsequenzen im Raum. Nun soll sogar Technik-Boss Pierre Waché wackeln.

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Wie „GPblog“ berichtet, muss der Technische Direktor „langsam um seinen Job fürchten“. Intern soll es Meinungsverschiedenheiten über seine Arbeitsweise geben. Vor allem die eingeschlagene technische Richtung wird offenbar kritisch gesehen. Laut dem Bericht könnte bald der Punkt erreicht sein, an dem Red Bull „keine andere Wahl bleibt“, als personelle Konsequenzen zu ziehen.

Pierre Waché
Pierre Waché(Bild: GEPA)

Abgänge sorgen für Unruhe
Zusätzlichen Druck bringt der Abschied von Top-Mechaniker Ole Schack mit sich. Der langjährige Vertraute von Max Verstappen will das Team nach über 20 Jahren verlassen.

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Auch der überraschende Abgang von Chefdesigner Craig Skinner kurz vor Saisonstart wirft Fragen auf. Laut „GPblog“ könnten auch hier Differenzen über die Ausrichtung eine Rolle gespielt haben.

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Sportliche Krise
Sportlich läuft es zurzeit nicht rund. Nach drei Rennen liegt Red Bull in der Konstrukteurswertung mit 16 Punkten auf dem achten Platz – hinter Haas und gleichauf mit Alpine. Mercedes, Ferrari und McLaren sind aktuell klar außer Reichweite. In Japan kam Max Verstappen nur auf den achten Platz. Ein enttäuschendes Ergebnis für den Niederländer.

Der WM-Stand:

Bleibt abzuwarten, ob Red Bull am 3. Mai in Miami wieder zurückschlagen kann ...

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