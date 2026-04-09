F1-Beben! Verstappens Renningenieur zu McLaren

Erst letzte Woche wurde bekannt, dass Top-Mechaniker Ole Schack nach über zwanzig Jahren beim österreichischen Rennstall aufhört, nun folgt sogar Renningenieur Gianpiero Lambiase. Seit über zehn Jahren arbeitete der 45-Jährige mit Verstappen zusammen, gemeinsam holten sie vier Meistertitel, doch nun soll sein Wechsel nahen – ausgerechnet zum Konkurrenten McLaren! Das berichtete der „niederländische Limburger“ sowie zahlreiche F1-Fachportale.