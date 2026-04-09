F1-Beben! Verstappens Renningenieur zu McLaren

Wie mehrere Medien berichten, ist der Deal bereits fix! Gianpiero Lambiase, der langjährige Renningenieur von Max Verstappen, soll Red Bull verlassen und zu McLaren wechseln.
Erst letzte Woche wurde bekannt, dass Top-Mechaniker Ole Schack nach über zwanzig Jahren beim österreichischen Rennstall aufhört, nun folgt sogar Renningenieur Gianpiero Lambiase. Seit über zehn Jahren arbeitete der 45-Jährige mit Verstappen zusammen, gemeinsam holten sie vier Meistertitel, doch nun soll sein Wechsel nahen – ausgerechnet zum Konkurrenten McLaren! Das berichtete der „niederländische Limburger“ sowie zahlreiche F1-Fachportale.
Bitter: McLaren hatte sich schon Chefdesigner Rob Marshall geangelt und Will Courtney, der aus dem Strategie-Team von Red Bull Racing zum Sportdirektor bei McLaren wurde.
Folgt Verstappen?
Immerhin: Der Wechsel von Lambiase, der angeblich auch von Mercedes, Aston Martin und Williams umworben wurde soll laut dem Bericht der Niederländer erst 2027 erfolgen ...
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