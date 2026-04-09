Zukunft von KAC-Crack mit Defibrillator offen

Ob der Verteidiger auch künftig Profieishockey spiele, „ist eine Frage, die ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt für mich noch nicht beantworten kann und will“, wird Murray in einer KAC-Aussendung zitiert. Seine Entwicklung bezeichnete der Crack als „positiv“ und sprach von „stetigem Fortschritt“. Der Defibrillator soll in Zukunft dafür sorgen, dass ein Herzstillstand verhindert wird. Mit einem ähnlichen Gerät hat zum Beispiel der dänische Fußball-Profi Christian Eriksen – nach einem Herzstillstand während eines EM-Spiels 2021 – seine Karriere fortgesetzt.