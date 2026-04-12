Gunther aus Wien: „Fühle mich als Böser sehr wohl“

Ein kleiner Bub aus Wien steht in den 1990er-Jahren mit seinem Vater am Heumarkt und blickt staunend auf die Catcher im Ring. Es ist ein Bild, das sich bei ihm einprägt. Walter Hahn, heute 38, war damals noch weit entfernt von jener Welt, in der er heute lebt. Dass er selbst einmal im Zentrum der weltgrößten Wrestling-Bühne steht – für ihn zu diesem Zeitpunkt kaum vorstellbar.