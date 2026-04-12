Gunther aus Wien: „Fühle mich als Böser sehr wohl“

Vom Wiener Buben aus Simmering zum Superstar der größten Wrestling-Liga der Welt: Walter Hahn (38) steht als „Ringgeneral Gunther“ vor dem Höhepunkt seiner Karriere. Bei der WrestleMania kämpft er ab 18. April in Las Vegas live vor einem Millionenpublikum – und bleibt dabei ein Mann, der weiß, wo er herkommt.
Ein kleiner Bub aus Wien steht in den 1990er-Jahren mit seinem Vater am Heumarkt und blickt staunend auf die Catcher im Ring. Es ist ein Bild, das sich bei ihm einprägt. Walter Hahn, heute 38, war damals noch weit entfernt von jener Welt, in der er heute lebt. Dass er selbst einmal im Zentrum der weltgrößten Wrestling-Bühne steht – für ihn zu diesem Zeitpunkt kaum vorstellbar.
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