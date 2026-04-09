„Man macht es noch nicht offiziell, aber …“

Zwar hatte Reals Trainer Alvaro Arbeloa noch vor dem 1:2 in der Champions League gegen Alabas Ex-Klub Bayern München erklärt, wie wichtig der 33-Jährige für die Mannschaft sei, im Spiel saß der ÖFB-Teamkapitän jedoch die vollen 90 Minuten über auf der Bank. Ob der Vertrag mit Alaba verlängert wird, hielt Arbeloa zwar offen, Plettenberg zufolge dürften die Würfel allerdings bereits gefallen sein ...