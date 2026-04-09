David Alabas Zeit in Madrid dürfte sich dem Ende zuneigen. Wie Florian Plettenberg, Transfer-Experte bei Sky, in der Sendung „Transfer-Update“ erklärte, wird der Wiener, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft, wohl keinen neuen Vertrag unterschreiben.
„Man macht es noch nicht offiziell, aber die klare Tendenz ist, dass der Verein den Vertrag nicht verlängern wird und Alaba die Königlichen ablösefrei verlassen wird“, so Plettenberg.
Verletzungsmisere
Alaba kickt seit 2021 für Real, wird jedoch seit Ende 2023 – angefangen mit einem Kreuzbandriss – immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In der laufenden Saison brachte es der Abwehr-Routinier wettbewerbsübergreifend gerade einmal auf 398 Spielminuten.
Zwar hatte Reals Trainer Alvaro Arbeloa noch vor dem 1:2 in der Champions League gegen Alabas Ex-Klub Bayern München erklärt, wie wichtig der 33-Jährige für die Mannschaft sei, im Spiel saß der ÖFB-Teamkapitän jedoch die vollen 90 Minuten über auf der Bank. Ob der Vertrag mit Alaba verlängert wird, hielt Arbeloa zwar offen, Plettenberg zufolge dürften die Würfel allerdings bereits gefallen sein ...
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