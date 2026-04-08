Nur bei einem Klub herrscht „Katzenjammer“

Die Zeiten von Rekord-Umsätzen – wie im Champions-League-Jahr mit mehr als 92 Millionen Euro – sind bei Meister Sturm zwar vorbei. Mit einem prognostizierten Umsatz von 52 Millionen wird vereinsintern in der laufenden Saison aber immer noch eher üppig bilanziert. Dennoch: „Hinter dem Lizenzerhalt steckt jedes Jahr ein großer Aufwand im Hintergrund, um alle Anforderungen präzise und fristgerecht zu erfüllen“, sagt Wirtschaftsboss Thomas Tebbich. „Umso erfreulicher ist es, dass wir auch für die Saison 2026/27 die Lizenz wieder in erster Instanz und ohne Auflagen erhalten haben.“

Das Pickerl gab‘s ebenso für den GAK. „Das sind Wochen intensiver Vorbereitung, die man von außen nicht sieht. Dass wir zum siebten Mal in Folge und erneut ohne Auflagen durchgekommen sind, ist das Verdienst aller, die im Hintergrund dafür sorgen, dass dieser Verein auf soliden Beinen steht“, sagt Geschäftsführer Lukas Kokail. Auch die Hartberger bleiben – nicht nur sportlich nach dem Einzug in die Meistergruppe – in der kommenden Saison 2026/27 fixer Bestandteil der Fußball-Bundesliga.