Austria nicht Australia | Mit allem rechnen

Mit allem rechnen. Herr Marterbauer rechnet gerade weitgehend unbeirrt von den Geschehnissen außerhalb unserer vermeintlichen Insel am Staatsbudget für das nächste und übernächste Jahr herum. Ein neues Sparpaket in Höhe von zwei Milliarden Euro sei notwendig, lässt er ausrichten. Kann er selbst glauben, dass es reicht? Oder kann der Bundeskanzler glauben, dass seine „2-1-0-Formel“ mit zwei Prozent Inflation und einem Prozent Wirtschaftswachstum halten könnte? Man muss wahrlich keine Kassandra sein, sondern sich nur ein bisschen umschauen und umhören in der großen weiten Welt, um zu erahnen, dass ein jetzt für 2027 und 2028 errechnetes Budget wie eine Seifenblase platzen kann. Der Finanzminister und der Bundeskanzler: Sie müssten wissen, dass mit allem zu rechnen ist.