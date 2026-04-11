SPD drängt Krankenstand-Kandidatin zum Rücktritt

Kandidatin will weiter machen

Uta Francisco dos Santos, die sich auch bald in Elternzeit begeben möchte, plant laut dem Berliner „Tagesspiegel“, an ihrer Kandidatur festzuhalten. Am vergangenen Donnerstag ließ sie über einen Anwalt ausrichten, dass sie zwar seit längerer Zeit krankgeschrieben sei, ihr ehrenamtliches politisches Engagement den Genesungsprozess aber nicht behindere. Dies sei durch ein ärztliches Attest bestätigt.