Straka bei Masters als 32. ins Wochenende

Mit Vollgas ins Wochenende

„Ich habe mir mittlerweile einen guten Vorsprung erarbeitet“, sagte McIlroy nach seiner Gala. „Ich konzentriere mich jetzt einfach darauf, weiterhin gut zu spielen und Vollgas zu geben.“ Der Weltranglistenzweite spielte sich vor allem am Ende des zweiten Durchgangs in einen Rausch. Sechs der letzten sieben Löcher beendete McIlroy mit einem Birdie. „Ich hätte mir sicherlich nicht vorstellen können, sechs der letzten sieben Löcher mit Birdies zu beenden. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass man hier, wenn man im Flow ist, Schwung aufnehmen kann. Heute Nachmittag war so ein Nachmittag.“