Girondis Bordeaux darf nicht mehr einkaufen

Das geht aus der offiziellen „Registration Ban List“ der FIFA hervor, auf der der sechsmalige Meister aus dem Südwesten Frankreichs seit dem 27. März steht. Hintergrund der Sperre ist nach französischen Medienberichten ein finanzieller Streit im Zusammenhang mit dem Transfer von Pedro Díaz 2023. Demnach sei eine Zahlung von 1,5 Millionen Euro an Sporting Gijón aus Spanien noch fällig. Bordeaux sieht das anders und will gegen die FIFA-Entscheidung Rechtsmittel beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) und vor dem nationalen Gericht einlegen.