Kammerlander erlebte Everest ohne Menschenmassen!

Offen spricht der Südtiroler, dass er in jungen Jahren vieles falsch gemacht hat: „Wir sind drei Nordwände in den Zillertaler Alpen in 24 Stunden durchstiegen. Später hat jemand meinen Eintrag im Gipfelbuch mit dem Satz ,Ohne Hirn ist leicht marschieren‘ ergänzt.“ Erst Reinhold Messner, mit dem der heute 69-Jährige sieben der 14 Achttausender bestieg, hat Hans immer wieder gebremst, der so gelernt hat, wie wichtig Geduld, Planung und taktischen Denken sind.