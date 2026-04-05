Hartberg: Nur ein Fluch konnte gebrochen werden

Zumindest für Hartberg-Topscorer Elias Havel hatte der Nachmittag zumindest etwas leicht Positives zu bieten: Der Stürmer beendete seinen persönlichen „Tor-Fluch“, traf erstmals im Jahr 2026. „Mich persönlich freut‘s natürlich, aber ich hätte es gerne in Kombination mit einem Sieg oder zumindest einem Punkt gesehen“, so der Nationalteam-Aspirant. „Unsere Leistung kann sich sehen lassen, wir haben auch in der Offensive mehr Chancen herausgespielt. Allerdings müssen wir über 90 Minuten konzentrierter bleiben, wie man an den beiden schnellen Gegentoren sieht. Und vorne haben wir leider auch einige Möglichkeiten liegengelassen.“