Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei bittere Minuten

Hartberg: Nur ein Fluch konnte gebrochen werden

Fußball National
05.04.2026 17:25
Hartberg-Kapitän Heil war geknickt.
Hartberg-Kapitän Heil war geknickt.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Es soll nicht sein für die Hartberger! Gegen Red Bull Salzburg konnten die Oststeirer in der Bundesliga noch kein Match gewinnen – und der Fluch sollte auch diesmal weitergehen. Das sagten die Protagonisten der Oststeirer nach der aus TSV-Sicht bitteren Niederlage.

0 Kommentare

Eine Stunde lang lagen die Hartberger, die Überraschungself der Meistergruppe, gegen den Top-Favoriten in Front, die Fans witterten die Premiere gegen die Mozartstädter, da auch die Leistung des TSV, vor allem offensiv, diesmal doch einiges verheißen ließ. Allerdings fiel man wieder hart auf den Boden der Realität.

Lesen Sie auch:
So sieht pure Erleichterung aus: Red Bull Salzburg kann ja doch noch treffen und siegen …
Binnen 68 Sekunden
2:1 nach 0:1! RB Salzburg dreht Spiel in Hartberg
05.04.2026

„Wir haben uns wieder was verdient gegen Salzburg“, wusste auch TSV-Goalie Ritzy Hülsmann. „Es war eine beherzte, eine Mentalitätsleistung. Knackpunkte waren sicher das zweite, schnelle Gegentor nach dem Ausgleich – und danach der Ausschluss vom Spendi (Anm. Lukas Spendlhofer sah nach Torraub Rot). Aber wir werden weitermachen, es war ein super Auftritt. Und wenn wir weiterhin so ehrgeizig bleiben und diese Mentalität zeigen, werden wir sicher auch belohnt.“ Indes geht das Warten auf den ersten Hartberg-Sieg in der Meistergruppe aber weiter.

Hartberg-Topscorer Elias Havel
Hartberg-Topscorer Elias Havel(Bild: GEPA)

Zumindest für Hartberg-Topscorer Elias Havel hatte der Nachmittag zumindest etwas leicht Positives zu bieten: Der Stürmer beendete seinen persönlichen „Tor-Fluch“, traf erstmals im Jahr 2026. „Mich persönlich freut‘s natürlich, aber ich hätte es gerne in Kombination mit einem Sieg oder zumindest einem Punkt gesehen“, so der Nationalteam-Aspirant. „Unsere Leistung kann sich sehen lassen, wir haben auch in der Offensive mehr Chancen herausgespielt. Allerdings müssen wir über 90 Minuten konzentrierter bleiben, wie man an den beiden schnellen Gegentoren sieht. Und vorne haben wir leider auch einige Möglichkeiten liegengelassen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
05.04.2026 17:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.112 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.142 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.709 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1612 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1359 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1356 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
In Wanners Heimat
„Wird seine Gründe haben für den ÖFB zu spielen“
Austria-Kapitän
Fischer: „Das Blödeste, was wir nun tun könnten“
Betreuer geht zu Boden
„Vollidioten!“ Becher-Eklat bei Rapid gegen Sturm
Krone Plus Logo
Platz eins abgesichert
Sturm-Party zu Ostern! „Dann ist Großes möglich“
„So ist es eben“
Eiertor am Ostersonntag! Hedl patzt gegen Sturm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf