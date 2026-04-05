Hartberg: Nur ein Fluch konnte gebrochen werden

Es soll nicht sein für die Hartberger! Gegen Red Bull Salzburg konnten die Oststeirer in der Bundesliga noch kein Match gewinnen – und der Fluch sollte auch diesmal weitergehen. Das sagten die Protagonisten der Oststeirer nach der aus TSV-Sicht bitteren Niederlage.
Eine Stunde lang lagen die Hartberger, die Überraschungself der Meistergruppe, gegen den Top-Favoriten in Front, die Fans witterten die Premiere gegen die Mozartstädter, da auch die Leistung des TSV, vor allem offensiv, diesmal doch einiges verheißen ließ. Allerdings fiel man wieder hart auf den Boden der Realität.
„Wir haben uns wieder was verdient gegen Salzburg“, wusste auch TSV-Goalie Ritzy Hülsmann. „Es war eine beherzte, eine Mentalitätsleistung. Knackpunkte waren sicher das zweite, schnelle Gegentor nach dem Ausgleich – und danach der Ausschluss vom Spendi (Anm. Lukas Spendlhofer sah nach Torraub Rot). Aber wir werden weitermachen, es war ein super Auftritt. Und wenn wir weiterhin so ehrgeizig bleiben und diese Mentalität zeigen, werden wir sicher auch belohnt.“ Indes geht das Warten auf den ersten Hartberg-Sieg in der Meistergruppe aber weiter.
Zumindest für Hartberg-Topscorer Elias Havel hatte der Nachmittag zumindest etwas leicht Positives zu bieten: Der Stürmer beendete seinen persönlichen „Tor-Fluch“, traf erstmals im Jahr 2026. „Mich persönlich freut‘s natürlich, aber ich hätte es gerne in Kombination mit einem Sieg oder zumindest einem Punkt gesehen“, so der Nationalteam-Aspirant. „Unsere Leistung kann sich sehen lassen, wir haben auch in der Offensive mehr Chancen herausgespielt. Allerdings müssen wir über 90 Minuten konzentrierter bleiben, wie man an den beiden schnellen Gegentoren sieht. Und vorne haben wir leider auch einige Möglichkeiten liegengelassen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.