Endlich! Tennis-Ass Neumayer feiert Turniersieg

In seiner Karriere stand der 23-Jährige bereits in sechs Finals, gewonnen hat er dann im siebenten Anlauf. Durch den Turniersieg springt Neumayer auch in der Weltrangliste wieder unter die Top-200 – von Rang 224 geht es nach vor auf Platz 193! Außerdem darf er sich über ein Preisgeld von 15.510 Euro freuen.