Endlich! Tennis-Ass Neumayer feiert Turniersieg

Tennishoffnung Lukas Neumayer jubelt über seinen ersten Challenger-Titel! Der Radstädter hat trotz Satzverlust im Finale von Barletta (It) triumphiert und seinen langersehnten ersten Turniersieg auf Challengerebene gefeiert.
Lange musste Lukas Neumayer auf diesen Erfolg warten. Der Tennisspieler hat am Ostersonntag in Barletta (It) seinen ersten Turniersieg auf Challenger-Ebene gefeiert. Der Radstädter bezwang im Finale den Italiener Michele Ribecai 2:6, 6:3, 6:3. Seinen ersten Matchball hat er noch vergeben, den zweiten verwertet.
In seiner Karriere stand der 23-Jährige bereits in sechs Finals, gewonnen hat er dann im siebenten Anlauf. Durch den Turniersieg springt Neumayer auch in der Weltrangliste wieder unter die Top-200 – von Rang 224 geht es nach vor auf Platz 193! Außerdem darf er sich über ein Preisgeld von 15.510 Euro freuen.
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