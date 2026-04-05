FINALE! Graz99ers machen Sweep in Ungarn komplett

Das 3:0 von Paul Huber (31.) im Powerplay brach den Widerstand der im Pre-Play-off gegen die Vienna Capitals und im Viertelfinale gegen den KAC (4:2) erfolgreichen Ungarn endgültig. Die leise Hoffnung nach dem Anschlusstreffer von Anze Kuralt (48.) währte nur kurz, denn Michael Schiechl (50.) sorgte in Unterzahl für das 4:1. In der vorletzten Minute traf erneut Schiechl zum Endstand. „Ich bin sehr happy, dass wir uns endlich auf das Finale vorbereiten können. Wir sind in einem super Flow“, sagte Schiechl und ergänzte: „Man sieht, dass wir als Mannschaft eine Einheit sind. Ich glaube, das war wieder ein verdienter Sieg. Wir haben alles wieder sehr gut umgesetzt, auch die Goalies halten uns sehr gut im Spiel.“