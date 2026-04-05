Tirol: Diebe stahlen Bike von Politiker aus Garage

Für viel Ärger sorgten unbekannte Einbrecher zuletzt in Innsbruck! Sie stahlen ein Motorrad samt Ausrüstung aus einer Garage. Für den Besitzer, einen bekannten Innsbrucker Politiker, entstand ein enormer Schaden.
Wie nun bekannt wurde, stahlen die bislang unbekannten Einbrecher das Motorrad samt Helm, Handschuhen und dem dazugehörigen Zulassungsschein zwischen dem 25. März und vergangenen Samstag aus einer Garage in Innsbruck-Hötting.
Dem Besitzer entstand dadurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro. „Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dazu sind im Gange“, heißt es seitens der Polizei.
Beim Bestohlenen handelt es sich um Gerald Depaoli, einen bekannten Innsbrucker Stadtpolitiker (Gerechtes Innsbruck). Er teilte einige Informationen auf seiner Social-Media-Seite und bittet um Mithilfe, sein Motorrad wieder zu erhalten.
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